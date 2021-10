Bufera Rai, Alberto Matano tagliato per un mese. Lui furioso: Così fate vincere Barbara D’Urso. Fan sotto choc, Cosa succede (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gli scioperi alla Rai continuano e metteranno a rischio il normale svolgimento del palinsesto e, di conseguenza, la messa in onda delle trasmissioni che ci tengono compagnia. Già il 13 settembre abbiamo assistito alle conseguenza delle proteste. Non era un semplice lunedì, ma quello di debutto per tutti i programmi del day time, pronti a ricominciare per la nuova stagione. Ma sono saltati tutti. Unomattina, Storie italiane, Oggi è un altro giorno, La vita in diretta non sono potute andare in onda. Al loro posto, per ovviare al problema, i vertici della rete di Stato hanno deciso di ripiegare su Il meglio di.. per ognuno di questi show. Adesso, però, si prospetta una protesta più lunga, che potrebbe mettere a repentaglio lo svolgimento del palinsesto. Ci aspettiamo cambiamenti di giorno in giorno e non sappiamo gli effetti che questo potrebbe avere sullo share. Perché una volta che si ... Leggi su cityroma (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gli scioperi alla Rai continuano e metteranno a rischio il normale svolgimento del palinsesto e, di conseguenza, la messa in onda delle trasmissioni che ci tengono compagnia. Già il 13 settembre abbiamo assistito alle conseguenza delle proteste. Non era un semplice lunedì, ma quello di debutto per tutti i programmi del day time, pronti a ricominciare per la nuova stagione. Ma sono saltati tutti. Unomattina, Storie italiane, Oggi è un altro giorno, La vita in diretta non sono potute andare in onda. Al loro posto, per ovviare al problema, i vertici della rete di Stato hanno deciso di ripiegare su Il meglio di.. per ognuno di questi show. Adesso, però, si prospetta una protesta più lunga, che potrebbe mettere a repentaglio lo svolgimento del palinsesto. Ci aspettiamo cambiamenti di giorno in giorno e non sappiamo gli effetti che questo potrebbe avere sullo share. Perché una volta che si ...

Advertising

ilriformista : Dopo le grane Corona e Fedez, nuova bufera su #Rai3: cancellato ‘#Hammamet’, @bobocraxi evoca la censura “da regim… - ciromagliulo26 : RT @Paolo_Bargiggia: Non so se sia più imbarazzante una oramai pittoresca Paola Ferrari o gli stupidi giornalai che la intervistano per far… - Paolo_Bargiggia : Non so se sia più imbarazzante una oramai pittoresca Paola Ferrari o gli stupidi giornalai che la intervistano per… - _Acqua_Cheta : Le gaffe di Paola Ferrari ma non solo: è bufera sulla telecronaca Rai - ILOVEPACALCIO : Bufera social sulla Rai: una gaffe dietro l'altra di Paola Ferrari e colleghi - Ilovepalermocalcio -