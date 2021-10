Atletica | presentati i Campionati Italiani assoluti | promesse e juniores dei 10 km

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Questa mattina sono statia Forlì idei 10 km, di scena domenica 10 ottobre nella città romagnola. Giornata in cui si assegneranno anche i titoli allievi, con la 10 km maschile e la 6 km femminile. Una giornata di gare che verrà preceduta da un convegno tecnico che vedrà l’intervento di nomi di spicco dell’nella giornata di sabato. A presentare l’evento nel Palazzo Comunale è stata Anna Rita Balzani, presidente di Fidal Servizi, nonché consigliere federale e presidente della società organizzatrice EderaForlì. SportFace.

LucioDiMauro4 : Campionati Italiani Master, 8-9-10 ottobre a Catania, organizzato e promosso dalla Federazione Italiana di Atletica… -

... consigliere federale e presidente della società organizzatrice EderaForlì. La manifestazione rientra anche tra quelle scelte dalla FIDAL per promuovere una sempre maggiore parità di genere ...... via Santa Sofia, 109/111, a Catania, organizzato e promosso dalla Federazione Italiana diLeggera Sicilia . I dettagli e il programma, sono statiufficialmente, in CONFERENZA ...“Facciamo correre insieme lo sport trentino”.L’assessore provinciale allo sport ha partecipato stamane a Trento all’inaugurazione della nuova pista outdoor ...È stato inaugurato stamane a Trento il rinnovato campo scuola Covi Postal, oggetto di lavori di rifacimento nell’estate 2020 che hanno portato circa 12 mesi fa al completo rifacimento di pista e pedan ...