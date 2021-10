Apnea | Zecchini campionessa del mondo in assetto costante

Advertising

Eurosport_IT : E sul tetto del mondo ci siamo sempre noi! Grande Alessia Zecchini!!! ?????? ? - giangio87 : RT @Eurosport_IT: E sul tetto del mondo ci siamo sempre noi! Grande Alessia Zecchini!!! ?????? ? - giampifiore : RT @rep_roma: Mondiali apnea, la romana Alessia Zecchini campionessa di assetto costante [aggiornamento delle 20:10] - Canelcuore : RT @Eurosport_IT: E sul tetto del mondo ci siamo sempre noi! Grande Alessia Zecchini!!! ?????? ? - NTacchelli : RT @Eurosport_IT: E sul tetto del mondo ci siamo sempre noi! Grande Alessia Zecchini!!! ?????? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Apnea Zecchini

Kas , 8 ottobre 2021 " La 29enne Alessiaè nuovamente campionessa del mondo di. Trionfo a Kas in Turchia nella prova outdoor di assetto costante senza attrezzi con la misura di 69 metri di profondità. Una rivincita per ...Alessia, con la profondità di - 105 metri, ha stabilito il nuovo Record Mondiale CMAS di assetto costante con pinne, in occasione della gara open dioutdoor denominata "Kas Baska", in Turchia. ...La Zecchini vince il Mondiale in assetto costante dopo la delusione in quello con monopinna: meno 69 metri di profondità ...Ai campionati di KAs, in Turchia, la pluriprimatista mondiale si laurea ancora una volta campionessa. "Questa medaglia ha un significato enorme per ...