X Factor 2021, Bootcamp oggi in tv in chiaro? Data, orario e streaming (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con le audizioni ormai alle spalle, X Factor 2021, format condotto da Ludovico Tersigni, si prende ufficialmente la prima serata italiana. La prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2021 andrà in onda stasera, giovedì 7 ottobre 2021, a partire dalle ore 21.15, in prima serata, su Sky Uno (canale 108 e canale 455 del digitale terrestre) oltre che in diretta streaming su Sky Go e su Now TV. Non sarà quindi trasmessa in chiaro questa puntata. Nel ruolo dei quattro giudici spazio alle decisioni di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika che formeranno i quattro Roster. Una sola regola: almeno un solista e una band. Non perdeteveli. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con le audizioni ormai alle spalle, X, format condotto da Ludovico Tersigni, si prende ufficialmente la prima serata italiana. La prima puntata deidi Xandrà in onda stasera, giovedì 7 ottobre, a partire dalle ore 21.15, in prima serata, su Sky Uno (canale 108 e canale 455 del digitale terrestre) oltre che in direttasu Sky Go e su Now TV. Non sarà quindi trasmessa inquesta puntata. Nel ruolo dei quattro giudici spazio alle decisioni di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika che formeranno i quattro Roster. Una sola regola: almeno un solista e una band. Non perdeteveli. SportFace.

Advertising

SkySport : #XFactor, al via stasera i Bootcamp: inizia la sfida tra i giudici #SkySport - SkyTG24 : X Factor 2021, stasera la prima puntata dei Bootcamp. Le anticipazioni - andreastoolbox : X Factor 2021, al via i Bootcamp: dove vederli in tv e streaming | Sky Sport - sportli26181512 : X Factor, al via stasera i Bootcamp: inizia la sfida tra i giudici: Inizia stasera la sfida tra i 4 giudici: 12 con… - infoitscienza : In palio 2 biglietti per la finale di X Factor 2021 con Samsung Galaxy Z Flip 3 e Fold3 5G -