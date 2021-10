Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2021 ore 16:30 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2021 ORE 16.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI IN CARREGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA IL QUALE CAUSA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE TRAFFICO INCOLLONNATO SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021)DEL 7 OTTOBREORE 16.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI IN CARREGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA IL QUALE CAUSA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE TRAFFICO INCOLLONNATO SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Caporalato nel Fucino, task force di controlli: sfruttamento e lavoro nero in 18 aziende La Task - force, coordinata dall' Ispettorato Territoriale di L'Aquila, ha visto l'impiego dei propri ispettori e la partecipazione degli ispettori degli Ispettorati territoriali di Perugia, di Roma, ...

Giro di Lombardia 2021 sabato 9 ottobre: percorso, strade chiuse Como e Bergamo, orari Viabilità: le strade chiuse COMO - Di seguito i provvedimenti viabilistici che saranno adottati ... - dalle ore 05.00 alle ore 11.00 di sabato 9 ottobre in via Bianchi Giovini, piazza Roma (area sosta ...

