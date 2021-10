Texas, "vittoria" di Biden: giudice federale sospende la legge sull'aborto (Di giovedì 7 ottobre 2021) La legge sull' aborto in Texas , che vieta le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di stupro e incesto , è stata temporaneamente bloccata da un giudice federale, in quella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lain, che vieta le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di stupro e incesto , è stata temporaneamente bloccata da un, in quella ...

archimedix73 : Ahhh si bella vittoria... peccato che si tratti di OMICIDIO legalizzato dopo la sesta settimana per la scienza sono… - ruffino_paola : RT @MediasetTgcom24: Texas, 'vittoria' di Biden: giudice federale sospende la legge sull'aborto #Usa - MediasetTgcom24 : Texas, 'vittoria' di Biden: giudice federale sospende la legge sull'aborto #Usa - alexbintqaboos1 : @itsALLrisky Buon pomeriggio Doge. Dopo la vittoria del Pd a Napoli voglio vivere in Texas. Mai avrei pensato di vo… - sportli26181512 : MotoGP, Marquez e la regola del 7: ad Austin 7 vittorie, 7 podi, 7 pole: Con la vittoria in Texas, Marquez centra u… -

