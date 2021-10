Querele reciproche | Parietti e Lucarelli assolte dalle accuse di diffamazione La lite nata a “Ballando con le stelle” e via social

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono stateAlbae Selvaggiaal termine del processo a Milano in cui erano imputate perl'una nei confronti dell'altra dopo essersi querelate a vicenda per vi ... sul sito.

Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli in tribunale persugli insulti a Ballando Nell'ormai lontano 2017 , Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli erano stati protagoniste di un duro ...... lo scontro, avvenuto in tv, a Ballando con le stelle , era continuato sui social, fino a finire in aula, con tanto diper diffamazione. Alba Parietti è stata assolta dal reato di ...Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli sono giunte alla fine della querelle giudiziaria durata 4 anni. Entrambe sono state assolte dalle reciproche accuse di diffamazione. Si è conclusa oggi la querelle ...A deciderlo è stata la sesta sezione del tribunale al termine del dibattimento che ha messo fine a una vicenda giudiziaria che va avanti dal 2018. Oggi per lei si chiude, dal punto di vista penale, un ...