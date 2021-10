(Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo-Confsal, tramite un comunicato stampa, commenta la cabina di regia odierna sul, che ha visto come tema quello dell'istruzione. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Pnrr, lo Snals chiede interventi concreti per il personale scolastico - orizzontescuola : Pnrr, lo Snals chiede interventi concreti per il personale scolastico -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Snals

Orizzonte Scuola

Per lo- Confsal sono prioritari l'adeguamento degli stipendi alla media di quelli europei e la valorizzazione di tutto il personale. Le risorse messe a disposizione dale quelle che ...... a basso consumo energetico e a basse emissioni, ancor più nell'ottica delche ci offre nuove ... Fanno altresì parte della Segreteria Regionale: Luca Tempera (" Vicesegretario Pubblico ...Il Governo ritarda ulteriormente l’emanazione degli atti di indirizzo per il rinnovo del CCNL e ciò incide pesantemente sulla tutela dei diritti e sulle attese dei lavoratori della scuola.Il marsalese Cipriano Sciacca è il nuovo Segretario Regionale della CONFSAL di Sicilia. Il marsalese Cipriano Sciacca con la nomina a Segretario Regionale della CONFSAL Sicilia c ...