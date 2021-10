Nuovo San Siro: ricavi triplicati per Inter e Milan. Il progetto diventa ora una priorità (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovo San Siro: ricavi triplicati rispetto a quelli attuali per Inter e Milan. Ecco come il progetto diventa una priorità Terminate le elezioni con una vittoria al primo turno del sindaco uscente Giuseppe Sala, possono riprendere le trattative per parlare del progetto che porterà alla costruzione del Nuovo stadio di San Siro. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato un contatto tra il primo cittadino e i rappresentanti di Milan e Inter. Il progetto sta diventando una priorità assoluta per i due club: nelle proiezioni il Nuovo impianto dovrebbe portare infatti nelle casse ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021)Sanrispetto a quelli attuali per. Ecco come ilunaTerminate le elezioni con una vittoria al primo turno del sindaco uscente Giuseppe Sala, possono riprendere le trattative per parlare delche porterà alla costruzione delstadio di San. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato un contatto tra il primo cittadino e i rappresentanti di. Ilstando unaassoluta per i due club: nelle proiezioni ilimpianto dovrebbe portare infatti nelle casse ...

Advertising

GoalItalia : Da Londra a San Siro: è di nuovo #ItaliaSpagna, con le emozioni di Wembley ancora negli occhi ?? - Gazzetta_it : Nuovo San Siro, dopo le elezioni sprint per il sì. Ma Zhang cosa farà? #Inter #Milan - comunevenezia : ?? #Avviso #Muoversivenezia ?? ? Previsto un picco di acqua alta di 110 cm alle ore 11 di martedì 5 ottobre. Possi… - ilnonnosimpson : RT @CalcioFinanza: #SanSiro, il #Milan aspetta l’#Inter: obiettivo 2025 per il debutto del nuovo stadio - YBah96 : RT @cmdotcom: Nuovo #SanSiro: 1,2 miliardi di euro con finanziamento in 30 anni. Corsa contro il tempo per il sì del Comune di #Milano, ma… -