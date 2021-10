Ma davvero valgo poco? (Di giovedì 7 ottobre 2021) LEGGI ANCHE Area Marina: «Come zittire quelle voci che ti dicono che non sei abbastanza brava» Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 ottobre 2021) LEGGI ANCHE Area Marina: «Come zittire quelle voci che ti dicono che non sei abbastanza brava»

herronsmile : vorrei solo avere qualcuno per cui valgo davvero qualcosa e che mi voglia bene veramente - gakvhi : ogni tanto mi torna in mente il fatto che per una certa persona non sono importante e boh cioè per me lo è davvero… - GianLuigiAmadei : Orca miseria, davvero non valgo proprio più niente. Non sono più nessuno. Non sono ancora stato bloccato su Twitter… -

Ultime Notizie dalla rete : davvero valgo Nuoto, Quadarella: 'Tokyo mi ha cambiato. Negli 800 poche forze, bronzo una conquista mentale' ... ' Facevo ragionamenti continuamente - ha ricordato - mi dicevo 'forse non valgo quel che pensavo'. ... poi, ho deciso di lavorare a testa bassa e da lì sono arrivati i primi risultati davvero ...

Intervista. La carabiniera Martina: così ho convinto la donna a non gettarsi dal ponte ... non trovavo nulla che mi interessasse davvero. Poi mi è venuto questo desiderio, un po' al buio ... Cosa le ha detto suo marito? Che finalmente ho dimostrato a tutti quanto valgo. E che è fiero di me.

