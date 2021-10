L’Italia tutta in bianco da sabato? La Sicilia lascia la zona gialla: resta in bilico la Calabria (Di giovedì 7 ottobre 2021) La mappa delle regioni potrebbe tornare completamente bianca a partire da sabato 9 ottobre. Sarà infatti la Sicilia a lasciare la zona gialla, dopo due settimane dall’introduzione del livello minimo di restrizioni previsto per l’emergenza Covid. L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, dopo che già nei giorni scorsi erano emersi dati incoraggianti sull’andamento della pandemia nell’isola. Già dai dati della Protezione civile di ieri, la Sicilia aveva visto calare l’incidenza dei casi a 52 ogni 100mila abitanti, portandosi in tendenza sotto la soglia dei 50 che determina il passaggio di colore. In discesa sono anche i dati sui ricoveri, che già ieri erano calati per i reparti ordinari di 27 unità, cioè 409 pazienti. E lo stesso trend in discesa si è ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) La mappa delle regioni potrebbe tornare completamente bianca a partire da9 ottobre. Sarà infatti lare la, dopo due settimane dall’introduzione del livello minimo di restrizioni previsto per l’emergenza Covid. L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, dopo che già nei giorni scorsi erano emersi dati incoraggianti sull’andamento della pandemia nell’isola. Già dai dati della Protezione civile di ieri, laaveva visto calare l’incidenza dei casi a 52 ogni 100mila abitanti, portandosi in tendenza sotto la soglia dei 50 che determina il passaggio di colore. In discesa sono anche i dati sui ricoveri, che già ieri erano calati per i reparti ordinari di 27 unità, cioè 409 pazienti. E lo stesso trend in discesa si è ...

