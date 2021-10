Le norme anti-Covid non giustificano l’ottusità: ecco quel che mi è successo in un punto prelievi (Di giovedì 7 ottobre 2021) di Natascia Zangani Cara redazione de Il Fatto Quotidiano, oggi mi è accaduto un fatto singolare, che mi ostino a definire tale nella ferma convinzione che all’ottusità non ci si debba né possa abituare, nemmeno in nome delle norme anti-Covid. Mi spiego meglio così che possiate capire da dove deriva questa mia ostinazione. Oggi mi sono recata in un punto prelievi a Trento, munita di ricetta per alcune analisi che prevedono un prelievo e la consegna di un campione. Nei giorni scorsi ho provato a prenotare il prelievo sul sito del CUP, ma i tempi erano davvero lunghissimi e così ho deciso di recarmi a fare il prelievo questa mattina. Lo so, beata ingenuità – penserete voi. Una volta arrivata sul luogo mi hanno spiegato che era impossibile fare il prelievo senza prenotazione, lo sapevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) di Natascia Zangani Cara redazione de Il Fatto Quotidiano, oggi mi è accaduto un fatto singolare, che mi ostino a definire tale nella ferma convinzione che alnon ci si debba né possa abituare, nemmeno in nome delle. Mi spiego meglio così che possiate capire da dove deriva questa mia ostinazione. Oggi mi sono recata in una Trento, munita di ricetta per alcune analisi che prevedono un prelievo e la consegna di un campione. Nei giorni scorsi ho provato a prenotare il prelievo sul sito del CUP, ma i tempi erano davvero lunghissimi e così ho deciso di recarmi a fare il prelievo questa mattina. Lo so, beata ingenuità – penserete voi. Una volta arrivata sul luogo mi hanno spiegato che era impossibile fare il prelievo senza prenotazione, lo sapevano ...

