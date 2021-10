Kyrie Irving no - vax: rischia di saltare le 41 partite dei Nets a Brooklyn (Di giovedì 7 ottobre 2021) Kevin Durant è ancora ottimista. 'Vedo Kyrie parte della nostra squadra. Forse sono un po' ingenuo, ma è così che la penso' ha detto dopo l'allenamento dei Nets di mercoledì. È uno dei pochi ad essere ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Kevin Durant è ancora ottimista. 'Vedoparte della nostra squadra. Forse sono un po' ingenuo, ma è così che la penso' ha detto dopo l'allenamento deidi mercoledì. È uno dei pochi ad essere ...

Advertising

dchinellato : Tutto sul caso Kyrie Irving: ecco perché rischia davvero di saltare tutte le 41 partite dei Nets a Brooklyn - Gazzetta_NBA : Tutto sul caso Irving: perché rischia di non giocare le 41 partite dei Nets a Brooklyn - cicciopuz : RT @dchinellato: Kevin Durant: “Vedo Kyrie Irving parte della nostra squadra. Forse sono naïf, ma mi sento così. Qui tutti hanno fiducia in… - arcoberici : RT @AhiMaria1: ??Della serie Cosa sei disposto a perdere per non piegarti ai ricatti di queste bestie? ?Lui 380mila dollari a PARTITA. ??Qu… - dchinellato : Kevin Durant: “Vedo Kyrie Irving parte della nostra squadra. Forse sono naïf, ma mi sento così. Qui tutti hanno fid… -