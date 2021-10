Il record di morti in Russia, la Romania con le terapie intensive piene: la quarta ondata di Covid colpisce i Paesi col minor numero di vaccinati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il braccio destro di Vladimir Putin dice che il Cremlino è preoccupato, la Romania è rimasta senza governo, sfiduciato anche per la gestione della campagna vaccinale e della pandemia, la Bulgaria con il tasso più basso di vaccinati nell’Unione Europea e con tutti i distretti nella “zona rossa” dell’Ecdc per il numero di contagi. La quarta ondata sta travolgendo pezzi dell’Est Europa, ad iniziare da Mosca, aggredendo i Paesi dove i tassi di vaccinazione sono più bassi. Arrivando ad affondare l’esecutivo di Bucarest proprio nei giorni in cui i posti nelle terapie intensive si sono esauriti e il segretario di Stato, Raed Arafat, ha dovuto chiedere aiuto a Bruxelles per fornire medicinali e posti letto destinati ai malati in gravi condizioni. Contro lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il braccio destro di Vladimir Putin dice che il Cremlino è preoccupato, laè rimasta senza governo, sfiduciato anche per la gestione della campagna vaccinale e della pandemia, la Bulgaria con il tasso più basso dinell’Unione Europea e con tutti i distretti nella “zona rossa” dell’Ecdc per ildi contagi. Lasta travolgendo pezzi dell’Est Europa, ad iniziare da Mosca, aggredendo idove i tassi di vaccinazione sono più bassi. Arrivando ad affondare l’esecutivo di Bucarest proprio nei giorni in cui i posti nellesi sono esauriti e il segretario di Stato, Raed Arafat, ha dovuto chiedere aiuto a Bruxelles per fornire medicinali e posti letto destinati ai malati in gravi condizioni. Contro lo ...

