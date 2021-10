Forse non tutti sanno che ad Ariis c'è la splendida Villa Ottelio (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Visited 25 times, 25 visits today) Ultime notizie: Forse non tutti sanno a quando risale il Castello di Udine Forse non tutti sanno che in Friuli c'è anche l'icona di un sultano Forse non tutti ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Visited 25 times, 25 visits today) Ultime notizie:nona quando risale il Castello di Udinenonche in Friuli c'è anche l'icona di un sultanonon...

Advertising

borghi_claudio : Secondo me non c'è nulla da valutare. Anche in questo caso, come per il catasto, la soluzione per vivere tranquill… - Ettore_Rosato : Il 'punto di riferimento dei progressisti' (Giuseppe Conte) nel non riuscire nemmeno a dare una indicazione tra… - borghi_claudio : @pellegrino_fra @ScaltritiLab @AngoneseDavide Si. L'ha data Dio e si chiama correlazione temporale. Se una ragazzin… - Mariodarkmatter : RT @PiazzapulitaLA7: L'antifascismo è la sostanza della nostra Repubblica. È il cuore della nostra Repubblica. Forse Giorgia Meloni non sa… - sthaegma : Ok forse ho guadagnato coi miei appunti sempre se il tizio non mi ha ingannato ?? -