Fascia costiera flagellata dal maltempo | danni e disagi su tutto il territorio

Advertising

Kuppoz : RT @AllertaMeteoRER: ??#InfoMeteoER #Temporali intensi sulla fascia costiera della provincia di #Ravenna. Segui mappa radar ?? - ONDANEWSweb : Abusi edilizi sulla fascia costiera scoperti a Palinuro e Montecorice. Scattano denunce e sequestri -… - horottoilvetro : RT @AllertaMeteoRER: ??#InfoMeteoER #Temporali intensi sulla fascia costiera della provincia di #Ravenna. Segui mappa radar ?? - ProtcivURLS : AllertaMeteoRER: ??#InfoMeteoER #Temporali intensi sulla fascia costiera della provincia di #Ravenna. Segui mappa r… - Il_fu_Mattia : RT @AllertaMeteoRER: ??#InfoMeteoER #Temporali intensi sulla fascia costiera della provincia di #Ravenna. Segui mappa radar ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fascia costiera

ondanews

Dalle prime ore del mattino sono previsti venti di burrasca forte (75 - 88 km/h) lungo la, e di burrasca (62 - 74 km/h) nell'entroterra https://www.chiamamicitta.it/wp - content/...... Vallo di Diano e Alburni cinque sequestri preventivi d'urgenza per abusi edilizi nella zona delladel parco nazionale tra Palinuro, nel comune di Centola e Montecorice. I militari, ...I vigili del fuoco sono al lavoro per diversi interventi causati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche: alle 12 sono stati svolti circa 40 interventi in tutta la regione di cui 20 ne ...La fascia costiera è quella con il maggior numero di richieste che comunque risultano abbastanza contenute. Al momento non sono segnalate criticità particolari ...