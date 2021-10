Crolla ramo sull’auto: cosa è accaduto a due ragazzi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Colpiti da un grosso ramo mentre transitavano con la sua auto. Ma prima di impattare con il suo veicolo, il ramo ha sbattuto sul tettuccio di una macchina in sosta che ne ha attutito la caduta. Il crollo ha comunque avuto conseguenze per i due giovani ragazzi che si trovavano sulla Fiat Panda in transito, in viale Umberto Tupini all’Eur, rimasti feriti e costretti poi alle cure dell’ospedale. Gli agenti hanno proceduto immediatamente alla messa in sicurezza dell’area con chiusura provvisoria della strada fra via dell’Elettronica e viale Europa allertando i vigili del fuoco per l’intervento di rimozione del ramo. I due ragazzi di 21 e di 18 anni sono stati trasportati all’ospedale Sant’Eugenio in codice azzurro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Colpiti da un grossomentre transitavano con la sua auto. Ma prima di impattare con il suo veicolo, ilha sbattuto sul tettuccio di una macchina in sosta che ne ha attutito la caduta. Il crollo ha comunque avuto conseguenze per i due giovaniche si trovavano sulla Fiat Panda in transito, in viale Umberto Tupini all’Eur, rimasti feriti e costretti poi alle cure dell’ospedale. Gli agenti hanno proceduto immediatamente alla messa in sicurezza dell’area con chiusura provvisoria della strada fra via dell’Elettronica e viale Europa allertando i vigili del fuoco per l’intervento di rimozione del. I duedi 21 e di 18 anni sono stati trasportati all’ospedale Sant’Eugenio in codice azzurro. L'articolo proviene da Italia Sera.

