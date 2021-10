Covid, Razza: “La Sicilia torna in zona bianca” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Sicilia torna in zona bianca. Lo ha annunciato l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, anticipando ai giornalisti la decisione del Ministero. Razza ha però messo in guardia dai facili entusiasmi: “Non sia un ‘tana libera tutti’”. agd/abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lain. Lo ha annunciato l’assessore alla Salute, Ruggero, anticipando ai giornalisti la decisione del Ministero.ha però messo in guardia dai facili entusiasmi: “Non sia un ‘tana libera tutti’”. agd/abr/gtr su Il Corriere della Città.

