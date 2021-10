Brutte notizie per Juric: non ci sarà con il Napoli! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra dieci giorni esatti - domenica 17 ottobre alle 18 - è in programma al Maradona Napoli-Torino. L'allenatore granata Ivan Juri?, tuttavia, dovrà fare a meno di una pedina importante del reparto offensivo. Simone Verdi, infatti, non sarà presente contro gli azzurri a causa del persistente fastidio al flessore accusato nella rifinitura pre-derby. Verdi Belotti Torino Il trequartista è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Per quanto riguarda gli altri infortunati del Torino, Mandragora e Pobega hanno svolto un lavoro differenziato. Pjaca e Praet hanno svolto terapie specifiche. Il capitano Andrea Belotti, infine, ha lavorato individualmente sul campo. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra dieci giorni esatti - domenica 17 ottobre alle 18 - è in programma al Maradona Napoli-Torino. L'allenatore granata Ivan Juri?, tuttavia, dovrà fare a meno di una pedina importante del reparto offensivo. Simone Verdi, infatti, nonpresente contro gli azzurri a causa del persistente fastidio al flessore accusato nella rifinitura pre-derby. Verdi Belotti Torino Il trequartista è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Per quanto riguarda gli altri infortunati del Torino, Mandragora e Pobega hanno svolto un lavoro differenziato. Pjaca e Praet hanno svolto terapie specifiche. Il capitano Andrea Belotti, infine, ha lavorato individualmente sul campo.

