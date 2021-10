Bruciano i contatori | due persone intossicate dal fumo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Pumenengo. Duesono state leggermentedalprovocato dall’incendio di un contatore. Intorno alle 23 di mercoledì sera, i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono stati chiamati per un intervento in una palazzina di via 25 Aprile, a Pumenengo. I residenti avevano notato un principio d’incendio nella zona deie sono andati a controllare. Viste le fiamme, hanno lanciato l’allarme ma illi ha investiti provocando loro un principio di intossicazione. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha monitorato le due. Una volta domate le fiamme i vigili del fuoco hanno bonificato tutto l’edificio prima di far rientrare tutti nelle loro abitazioni.