Assemblea Lega Serie A | tra le tematiche anche audience e disservizi DAZN

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L'dellaA si è svolta oggi a Lissone presso il nuovo International Broadcast Centre dellaA, con i rappresentanti delle Società (tutte presenti tranne la Salernitana) che hanno visitato e apprezzato la struttura prima di prendere parte al meeting. In avvio di riunione sono stati mostrati ai Club gli sviluppi della campagna contro il razzismo "Keep Racism Out", promossa dallaA durante la scorsa stagione con la collaborazione di...

Il tema è emerso nel corso dell'odiernadei club andata in scena presso l' International Broadcast Centre dellaa Lissone (MB). Nell'i club hanno parlato anche della ...Tra i gli ordini del giorno dell'dellaSerie A in corso di svolgimento potrebbe esserci l'apertura nei confronti di Sky per la trasmissione degli highlights delle partite di campionato. Diritti tv che non erano stati ...L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi a Lissone presso il nuovo International Broadcast Centre della Lega Serie A, con i rappresentanti delle Società (tutte presenti ...L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi a Lissone presso il nuovo International Broadcast Centre della Lega Serie A, con i ...