(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli agenti della Polizia di Stato di, coordinati dalla Procura di, hanno eseguito ieri a Napoli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’indagine su rapine di orologiai danni di automobilisti. I due arrestati, 47 e 37 anni, Espedito Torino e Antonio Zinno, sono stati ia Napoli, nel rione Sanità e sono sospettati di due rapine consumate e di una tentata, nel settembre dell’anno scorso. In tutti gli episodi erano stato usato il ricorso alla “”, ovvero avevano finto di aver avuto danneggiato lodell’auto per sottrarre gli orologi ai malcapitati automobilisti. La prima rapina era stata consumata il 14 settembre in ...

Advertising

anteprima24 : ** Agivano con la tecnica dello specchietto, presi a #Milano due rapinatori di #Rolex ** - LaStampaTV : VIDEO | Furti seriali con 'spaccata': ecco come agivano i due giovani fermati a Siracusa - Naples___ : @Marte1772 @Napole_tano @GA7_Official Ha solo allontanato la gente dallo stadio. Con la scusa della fidelizzazione… - Mariate48641882 : Vogliamo ricordare che morisi era probabilmente a capo ma con lui c'era un bel gruppo di malviventi che agivano con… - PMO_W : RT @donnadimezzo: @mazzettam @PMO_W quindi ‘associazione’ con chi? agivano in autonomia all’insaputa di fca? -

Ultime Notizie dalla rete : Agivano con

anteprima24.it

... e testandone la capacità di guidare una reazione che i chimici usano per costruire anelli di atomi di carbonio, MacMillan scoprì che alcune molecole organicheda catalizzatorigrande ...In manette sono finite altre due persone, sempre di nazionalità romena, chein correitàla diciottenne. Come agiva la ladra Sebbene fosse giovanissima, la rom vantava già un curriculum ...La rom, una 18enne incinta all'ottavo mese di gravidanza, derubava i turisti della Capitale. In manette sono finiti anche altri nomadi che partecipavano ai furti ...La polizia e i carabinieri di Siracusa hanno sottoposto a provvedimento di fermo di indiziato di delitto due giovani di 21 e 26 anni per ben 13 episodi di furto aggravato. I due, utilizzando il metodo ...