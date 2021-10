ADRIANA VOLPE: DUE RINVII A GIUDIZIO PER MAGALLI! PERCHÈ SONIA BRUGANELLI NON CI PENSA? (Di giovedì 7 ottobre 2021) “In questa intervista esclusiva mi sono raccontata come mai ho fatto prima”. ADRIANA VOLPE presenta così il suo racconto tra pubblico e privato al settimanale Oggi che le dedica la copertina. Una bella conquista per la showgirl che ogni lunedì e venerdì sera vediamo su Canale 5 come opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di SONIA BRUGANELLI. I rapporti sono molto tesi dopo la foto provocazione fatta con Giancarlo Magalli e la VOLPE non le manda a dire ad entrambi. Un teatrino spiacevole. Significa che sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano. ADRIANA non si spiega le motivazioni alle base del gesto. “Non so nemmeno io se ama la provocazione a prescindere, forse ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 7 ottobre 2021) “In questa intervista esclusiva mi sono raccontata come mai ho fatto prima”.presenta così il suo racconto tra pubblico e privato al settimanale Oggi che le dedica la copertina. Una bella conquista per la showgirl che ogni lunedì e venerdì sera vediamo su Canale 5 come opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di. I rapporti sono molto tesi dopo la foto provocazione fatta con Giancarlo Magalli e lanon le manda a dire ad entrambi. Un teatrino spiacevole. Significa che sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano.non si spiega le motivazioni alle base del gesto. “Non so nemmeno io se ama la provocazione a prescindere, forse ...

Advertising

SunshineMarcoB : Adriana Volpe: 'Bruganelli e Magalli sono della stessa pasta' #GFVip - bubinoblog : ADRIANA VOLPE: DUE RINVII A GIUDIZIO PER MAGALLI! PERCHÈ SONIA BRUGANELLI NON CI PENSA? - zazoomblog : Adriana Volpe ha paura con suo marito la situazione non è semplice - #Adriana #Volpe #paura #marito - infoitcultura : Adriana Volpe, tensione con la Bruganelli: “Ha sottovalutato il mio passato” - infoitcultura : Adriana Volpe choc: 'Mio marito ha condotte gravi, ha preso una direzione che non condivido' -