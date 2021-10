Addestramento cani da salvataggio a Focene, spiaggia off-limits: ecco dove e quando (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fiumicino – Lo specchio d’acqua antistante Focene, nel Comune di Fiumicino, precisamente nel tratto di piaggia dello stabilimento “L’Arcobaleno” si svolgerà un corso di Addestramento di unità cinofile da soccorso. Una iniziativa dell’Asd “Lunga Vita al Lupo” Centro di formazione unità cinofile assistenti bagnanti Fin per la quale la Capitaneria di porto di Fiumicino ha emanato ordinanza di “interdizione del campo di prova” dalle 8 e 30 alle 14 di sabato e domenica nel periodo compreso tra il 9 ottobre 2021 e il 3 aprile 2022. Nei giorni destinati all’Addestramento dei cani da salvataggio che si svolgerà anche in mare fino a 100 metri dalla battigia, sarà vietato navigare sostare con qualsiasi unità da diporto o professionale nello specchio acqueo interessato, effettuare attività di immersione, pesca ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fiumicino – Lo specchio d’acqua antistante, nel Comune di Fiumicino, precisamente nel tratto di piaggia dello stabilimento “L’Arcobaleno” si svolgerà un corso didi unità cinofile da soccorso. Una iniziativa dell’Asd “Lunga Vita al Lupo” Centro di formazione unità cinofile assistenti bagnanti Fin per la quale la Capitaneria di porto di Fiumicino ha emanato ordinanza di “interdizione del campo di prova” dalle 8 e 30 alle 14 di sabato e domenica nel periodo compreso tra il 9 ottobre 2021 e il 3 aprile 2022. Nei giorni destinati all’deidache si svolgerà anche in mare fino a 100 metri dalla battigia, sarà vietato navigare sostare con qualsiasi unità da diporto o professionale nello specchio acqueo interessato, effettuare attività di immersione, pesca ...

