Vlahovic non rinnova e la Juventus gongola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il serbo ha infine rifiutato l’offerta di rinnovo della Fiorentina. Un colpo di scena che stravolgerà i piani della Fiorentina e che aprirà di fatto una grande corsa all’attaccante serbo. : per i bianconeri potrebbe trattarsi di un colpaccio dai risvolti sportivi ed economici davvero importanti. Cosa porterebbe il serbo alla Juventus? Guardiamo i numeri di Vlahovic: Stagione 19/20: 30 presenze, 6 gol Stagione 20/21: 37 presenze, 21 gol Prime sette giornate campionato 21/22: 4 gol Parliamo di un elemento che sta vivendo un periodo di maturazione molto importante. L’esplosione della scorsa stagione è stata confermata con il buon avvio in questo campionato. Qualcuno potrebbe benissimo dire “tre gol sono frutto di penalty”. Non è un ragionamento sbagliato, ma allo stesso tempo è la conferma della grande maturazione del giocatore. Alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il serbo ha infine rifiutato l’offerta di rinnovo della Fiorentina. Un colpo di scena che stravolgerà i piani della Fiorentina e che aprirà di fatto una grande corsa all’attaccante serbo. : per i bianconeri potrebbe trattarsi di un colpaccio dai risvolti sportivi ed economici davvero importanti. Cosa porterebbe il serbo alla? Guardiamo i numeri di: Stagione 19/20: 30 presenze, 6 gol Stagione 20/21: 37 presenze, 21 gol Prime sette giornate campionato 21/22: 4 gol Parliamo di un elemento che sta vivendo un periodo di maturazione molto importante. L’esplosione della scorsa stagione è stata confermata con il buon avvio in questo campionato. Qualcuno potrebbe benissimo dire “tre gol sono frutto di penalty”. Non è un ragionamento sbagliato, ma allo stesso tempo è la conferma della grande maturazione del giocatore. Alla ...

