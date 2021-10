Via libera del Cts, le discoteche riaprono. Ma per i gestori è “antieconomico” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il comitato di esperti ha dato l'ok per la ripresa dell'attività dei locali notturni, con l'obbligo di Green Pass e il 35% della capienza. I lavoratori del settore non sono d'accordo: "Non si coprirebbero i costi". Roba da Donne - News. Leggi su robadadonne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il comitato di esperti ha dato l'ok per la ripresa dell'attività dei locali notturni, con l'obbligo di Green Pass e il 35% della capienza. I lavoratori del settore non sono d'accordo: "Non si coprirebbero i costi". Roba da Donne - News.

Ultime Notizie dalla rete : Via libera L'ultimo pranzo informale tra Draghi e Merkel ...sul Pnrr (il primo step è sull'istruzione ma c'è già un cronoprogramma fissato per le altre riforme) e nel pomeriggio alle 17 presenzierà un Consiglio dei ministri che dovrebbe dare il via libera ...

Cts, via libera alle discoteche con Green pass e capienza al 35% Arriva l'atteso via libera degli esperti alla riapertura delle discoteche , ultimo scoglio nella fase di uscita dalla pandemia di Covid - 19. Il Comitato Tecnico Scientifico ( Cts ) ha dato l'atteso via libera al ...

Riforma fiscale: via libera del Governo alla legge delega Altalex Vaccino anti-influenzale e vaccino Covid insieme: al via campagna contro influenza Vaccino anti-influenzale e vaccino Covid insieme: al via campagna contro influenza. La circolare del Ministero della salute ha dato il via libera ...

In Germania le prime consultazioni per un governo "semaforo" Berlino, 6 ott. (askanews) - Il candidato della Spd Olaf Scholz non nasconde la gioia di fronte al via libera per le prime consultazioni di ...

