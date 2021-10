Vaccino Moderna, effetti collaterali seconda dose e efficacia: le news (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vaccino anti-covid Moderna sotto i riflettori con una serie di news su effetti collaterali come la miocardite, seconda dose, efficacia. Intanto, scattano anche i provvedimenti di chi ha deciso di sospenderlo per alcune fasce d’età. A delineare il quadro sono le “analisi preliminari” di nuovi dati – fanno sapere dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) all’Adnkronos Salute – relativi alle segnalazioni di effetti cardiaci indesiderati successivi alla somministrazione di dosi di vaccini mRna: non solo Moderna, quindi, ma anche Pfizer. Si tratta di segnalazioni “provenienti da Paesi nordici” fra cui anche Svezia e Danimarca: le note “indicano la possibilità che il rischio di miocardite negli uomini più giovani possa essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021)anti-covidsotto i riflettori con una serie disucome la miocardite,. Intanto, scattano anche i provvedimenti di chi ha deciso di sospenderlo per alcune fasce d’età. A delineare il quadro sono le “analisi preliminari” di nuovi dati – fanno sapere dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) all’Adnkronos Salute – relativi alle segnalazioni dicardiaci indesiderati successivi alla somministrazione di dosi di vaccini mRna: non solo, quindi, ma anche Pfizer. Si tratta di segnalazioni “provenienti da Paesi nordici” fra cui anche Svezia e Danimarca: le note “indicano la possibilità che il rischio di miocardite negli uomini più giovani possa essere ...

