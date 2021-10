Uomini e Donne 6 Ottobre: Nicole dubita di Ciprian (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Oggi 6 Ottobre 2021 si è disputata la puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Pinuccia conosce il corteggiatore che ha telefonato per lei ma gli dice che non è interessata. Nicole parla di Ciprian e delle sua passione per i social che le sembra sospetta. Gemma punta su Massimo un nuovo uomo del parterre maschile che la invita a ballare che gli fa dei complimenti. Jessica riceve una rosa rossa e un bacio di cioccolato da Armando e Marika si infuria come non mai abbandonando la frequentazione. Uomini e Donne 5 Ottobre: Pierluigi saluta Gemma Uomini e Donne 6 Ottobre: Pinuccia pensa solo a Alessandro La puntata inizia con Alessandro e Pinuccia che vanno in esterna e mangiano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Oggi 62021 si è disputata la puntata disu Canale 5 alle 14:45. Pinuccia conosce il corteggiatore che ha telefonato per lei ma gli dice che non è interessata.parla die delle sua passione per i social che le sembra sospetta. Gemma punta su Massimo un nuovo uomo del parterre maschile che la invita a ballare che gli fa dei complimenti. Jessica riceve una rosa rossa e un bacio di cioccolato da Armando e Marika si infuria come non mai abbandonando la frequentazione.: Pierluigi saluta Gemma: Pinuccia pensa solo a Alessandro La puntata inizia con Alessandro e Pinuccia che vanno in esterna e mangiano ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Andrea Nicole dubita di Alessandro: "Mi corteggi solo per accrescere i follower?" È il momento dei primi confronti a 'Uomini e Donne' . Dopo l'esterna con Alessandro, Andrea Nicole ha trovato sul web un articolo in cui il cavaliere raccontava di avere dei progetti chiari per accrescere il suo pubblico su Instragram e ...

Orvieto - Tre giorni di dialogo sul tema "Il lavoro. Ieri, oggi e domani?" Nessuna differenza fra donne e uomini" e ancora con il dialogo con giovani lavoratori e attivisti sulla questione generazionale. Sabato 16 ottobre alle 17:30 , invece, la Sala dei Quattrocento del ...

Uomini e Donne, Anticipazioni: Tina Cipollari perde il controllo, Gemma Galgani umiliata ComingSoon.it Uomini e Donne 6 Ottobre: Nicole dubita di Ciprian Oggi 6 Ottobre è andata in onda la puntata di Uomini e Donne dove Nicole ha messo in chiaro alcune cose. Scopriamo insieme tutto.

Uomini e Donne: Marcello pianta Ida, ma qualcosa non torna Ida è stata anche accusata da Tina Cipollari di essere una persona troppo pesante, incentrata a far risaltare i difetti degli uomini che conosce. Si può dire che ormai Ida Platano a Uomini e Donne è u ...

