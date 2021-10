(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'intervsista esclusiva concessa da Nando, ex attaccante di Palermo, Bari e avellino, alla redazione di Mediagol.it

Advertising

Mediagol : Sforzini:”Lucca? Captato fosse top, come con Immobile. Ci sentiamo ad ogni suo gol” -

Ultime Notizie dalla rete : Sforzini Lucca

Mediagol.it

... Ricciardo e Santana a cui si sono aggiunti Ficarrotta e. Poi sono arrivati Saraniti, Rauti e Kanoute. Di questi il palermitano ha trovato poco spazio, anche dopo l'infortunio di. In ...... Ricciardo e Santana a cui si sono aggiunti Ficarrotta e. Poi sono arrivati Saraniti, Rauti e Kanoute. Di questi il palermitano ha trovato poco spazio, anche dopo l'infortunio di. In ...L'intervsista esclusiva concessa da Nando Sforzini, ex attaccante di Palermo, Bari e avellino, alla redazione di Mediagol.it ...