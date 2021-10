Raggi, il saluto sui social: “Ho fatto la parte più difficile e ora non hanno più scuse per non governare bene” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Grazie. Grazie a tutti i cittadini per la fiducia che mi avete dato, le migliaia e migliaia di persone che mi hanno appoggiato, tutte le persone che ogni giorno non mi fanno mancare il loro affetto. Grazie a tutti voi”. Inizia così il messaggio di commiato di Virginia Raggi allo scranno del Campidoglio. Dopo 5 anni in vetta, l’ex sindaca è scivolata nelle retrovie delle preferenze dei romani. Non ha potuto contrastare centrodestra e centrosinistra, è stata rimontata dall’esordiente Calenda, che con la sua lista è il primo partito della Capitale. Non è stata la fine che si aspettava, anche se i sondaggi delle ultime settimane avrebbero dovuto metterla in allerta. Ora a Raggi non rimane che salutare. “È stato un onore essere alla guida di questa meravigliosa città, la mia città – ha scritto la sindaca uscente su Facebook -. Dopo 5 anni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Grazie. Grazie a tutti i cittadini per la fiducia che mi avete dato, le migliaia e migliaia di persone che miappoggiato, tutte le persone che ogni giorno non mi fanno mancare il loro affetto. Grazie a tutti voi”. Inizia così il messaggio di commiato di Virginiaallo scranno del Campidoglio. Dopo 5 anni in vetta, l’ex sindaca è scivolata nelle retrovie delle preferenze dei romani. Non ha potuto contrastare centrodestra e centrosinistra, è stata rimontata dall’esordiente Calenda, che con la sua lista è il primo partito della Capitale. Non è stata la fine che si aspettava, anche se i sondaggi delle ultime settimane avrebbero dovuto metterla in allerta. Ora anon rimane che salutare. “È stato un onore essere alla guida di questa meravigliosa città, la mia città – ha scritto la sindaca uscente su Facebook -. Dopo 5 anni ...

