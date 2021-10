Prevenzione del tumore al seno, torna “Sorrisi in rosa” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Prevenzione senologica in primo piano nei centri Humanitas durante il mese di ottobre, con la quinta edizione di “Sorrisi in rosa”. Il festival ha preso il via con un evento alla presenza di Gerry Scotti e di un nutrito gruppo di ex pazienti oncologiche. “Sorrisi in rosa” coinvolge gli ospedali Humanitas di Lombardia, Piemonte e Sicilia dove per tutto il mese si svolgeranno, consulti, visite senologiche, ginecologiche, ostetriche e di nutrizione gratuite.Oggi vincere il tumore al seno è possibile, l'importante è la Prevenzione e poter avere una diagnosi precoce: «Prevenzione, informazione e qualità delle cure. Sono questi i tre capisaldi – ha detto il professore Corrado Tinterri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) –logica in primo piano nei centri Humanitas durante il mese di ottobre, con la quinta edizione di “in”. Il festival ha preso il via con un evento alla presenza di Gerry Scotti e di un nutrito gruppo di ex pazienti oncologiche. “in” coinvolge gli ospedali Humanitas di Lombardia, Piemonte e Sicilia dove per tutto il mese si svolgeranno, consulti, visitelogiche, ginecologiche, ostetriche e di nutrizione gratuite.Oggi vincere ilalè possibile, l'importante è lae poter avere una diagnosi precoce: «, informazione e qualità delle cure. Sono questi i tre capisaldi – ha detto il professore Corrado Tinterri, ...

Advertising

ladyonorato : Oh, ma allora quando dicevo che assumere integratori di vitamina D è importante nella prevenzione e cura precoce d… - CarloVerdelli : Senza fine. 19 #Mortisullavoro in 5 giorni, 4 solo oggi, intossicati durante una vendemmia. Presidente Draghi, lei… - EliLillyItalia : Oggi inizia il mese della PREVENZIONE del #tumorealseno. Sai perché prevenire è importante? - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Prevenzione del tumore al seno, torna “Sorrisi in rosa” - - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Prevenzione senologica in primo piano nei centri Humanitas durante il mese di ottobre, con la… -