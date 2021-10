Papa Francesco | il suo libro diventa una serie tv per Netflix | le prime foto e la data di uscita

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildi, La saggezza del tempo,Stories of a Generation con, unatv targatadi cui sono state svelate lee ladiha ispirato una nuovatv per, che ha già svelato ladi- il 25 dicembre 2021 - del primo episodio e le. Si chiama Stories of a Generation coned è la docu-che in 4 episodi racconterà, in parte, il contenuto de "La Saggezza del tempo", il ...

Advertising

amnestyitalia : #Usa Ernest Johnson, un uomo nero di 61 anni con disabilità mentali, è stato messo a morte ieri nonostante i tanti… - Avvenire_Nei : L'udienza. Abusi in Francia, il Papa: è il momento della vergogna, la mia e la nostra - vaticannews_it : #5ottobre #PapaFrancesco apre in #Vaticano l’incontro dei rappresentanti delle fedi mondiali e rilancia l’appello… - GiornaleLazio : Da Papa Francesco a Jessica Chastain: Festa del Cinema di Roma internazionale e pop - CorriereUmbria : Scandalo pedofilia nella Chiesa francese, Papa Francesco: 'Questo è il momento della vergogna'… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

La docu - serie sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma con la proiezione in anteprima mondiale del primo episodio "Love" con Martin Scorsese. Da sabato 25 dicembreDisponibile su NetflixStories of a Generation conè la nuova docu - serie Netflix in 4 episodi ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto dal pontrfice a cura di Antonio Spadaro, edito ...Francesco ha poi invitato tutti alla preghiera ... pregando in silenzio con loro: "Ha ragione il Papa, questo è il momento della vergogna, di chiedere perdono e fare di tutto perché questa ...Jean-Marc Sauvé ha consegnato il rapporto sullo scandalo che sta travolgendo la Francia in questi giorni sui preti pedofili. Il Papa dice "una vergogna" ...