Nessuna sospensione dalla UEFA per Cakir: l'arbitro turco arbitrerà Germania-Romania venerdì sera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La UEFA ha deciso di non sospendere Cuneyt Cakir dopo i diversi errori commessi nella direzione della sfida di Champions tra Milan e Atletico. Alla fine è stata giudicata negativa la prova del VAR che infatti verrà sostituito. All'arbitro turco è stata assegnata la partita di venerdì sera tra Germania e Romania, incontro valido per le qualificazioni a Qatar 2022. FOTO: Sito ufficiale UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

