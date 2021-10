Manuel Bortuzzo cammina al Grande Fratello Vip | i compagni reagiscono sorpresi vedendolo in piedi Il video

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha sorpreso i suoi coinquilini nella casa delVip, presentandosi di fronte ai loro occhi in. I “vipponi” stavano chiacchierando nel soggiorno, quando l’ex nuotatore è arrivatondo sulle sue gambe, accompagnato da quelli che ormai sono i suoi migliori amici nella Casa., i suoinon hanno potuto nascondere la loro emozione.alVip: la reazione deiè entrato alVip per mostrare al pubblico da casa cosa significa vivere con la disabilità. ...

Advertising

fanpage : Manuel esce con le sue gambe dal confessionale, un momento emozionante che ha condiviso con tutti i ragazzi della c… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo in piedi per la prima volta con i tutori al Grande Fratello Vip - infoitcultura : GF Vip 6, Manuel Bortuzzo commuove tutti: esce dal confessionale camminando - giuslillo : RT @fanpage: Manuel esce con le sue gambe dal confessionale, un momento emozionante che ha condiviso con tutti i ragazzi della casa #GFvip… - blogtivvu : Manuel Bortuzzo cammina con le protesi: la reazione di Lulù spacca il web – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Grandi emozioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 , dove questa mattina c'è stato un regalo inaspettato per il giovane. La produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha chiamato il nuotatore in confessionale, accompagnato da Aldo Montano e Alex Belli, per un regalo speciale., ...ha sorpreso i concorrenti del GF Vip alzandosi in piedi grazie ad alcuni tutori. Argomenti trattatiin piedi: la reazionee Lulù: le parole...Affiancato dai coinquilini Aldo Montano e Alex Belli, Manuel Bortuzzo ha camminato con l’aiuto di tutori e di un deambulatore tra i corridoi della casa del Grande Fratello Vip. Nel 2019 il giovane ...Manuel Bortuzzo aiutato dal deambulatore, ha lasciato per un po' la sedia a rotelle per muovere i primi passi nella Casa del GF Vip.