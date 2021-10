Maltempo su tutta l'Italia: piogge, frane e danni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Maltempo continua a colpire l’Italia. Secondo Coldiretti in un solo giorno - il 5 ottobre - ci sono stati 20 nubifragi. Nelle ultime 24 ore stazione della Circumvesuviana allagata, treni bloccati e ritardi in Campania. frane in Liguria, famiglie sfollate e isolate nel savonese. A Roma allagamenti e alberi caduti. Dighe osservate speciali in Piemonte (LE PREVISIONI METEO). La Protezione Civile, per oggi, 6 ottobre, ha emanato avvisi di allerta gialla per diverse regioni, per rischi legati alle perturbazioni. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilcontinua a colpire l’. Secondo Coldiretti in un solo giorno - il 5 ottobre - ci sono stati 20 nubifragi. Nelle ultime 24 ore stazione della Circumvesuviana allagata, treni bloccati e ritardi in Campania.in Liguria, famiglie sfollate e isolate nel savonese. A Roma allagamenti e alberi caduti. Dighe osservate speciali in Piemonte (LE PREVISIONI METEO). La Protezione Civile, per oggi, 6 ottobre, ha emanato avvisi di allerta gialla per diverse regioni, per rischi legati alle perturbazioni.

