L'Inter non molla Scamacca: le trattative per arrivare alla punta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si busserà di nuovo alla porta del Sassuolo per Gianluca Scamacca. Come riportato da 'Tuttosport', Marotta vuole provare a sfruttare i buoni rapporti con il club neroverde, per strappare un prestito con diritto di riscatto. Potrebbe essere questa la chiave per sfilarlo alla Juventus, che pure ci aveva pensato. Il Sassuolo, come detto, in estate aveva chiuso la porta e lo stesso Scamacca voleva giocarsi le sue chances in Emilia. Ma per ora, con Dionisi, è sempre subentrato dalla panchina. Se le cose restassero così, potrebbe anche accettare un ruolo da bomber di scorta a Milano.

