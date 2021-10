Ligue 1 | il punto | Psg | sconfitta che fa rumore Il Lione non ingrana

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)1, il: i ragazzi di Pochettino perdono dopo otto successi di fila e si fanno avvicinare dal Lens. La sintesi della nona giornata Alla nona giornata, dopo aver inanellato otto successi consecutivi, il Psg del tridente da sogno Neymar-Messi-Mbappé cade in casa del Rennes. I tre davanti continuano a non convince e non pungono neanche stavolta, mentre Laborde e Tait non lasciano scampo a Donnarumma, alla sua seconda partita da titolare in1. Risultato questo che permette al Lens secondo di rosicchiare qualche. La doppietta di Kalimuendo trascina i giallorossi al successo sul Reims, portandoli a sei distanze dalla squadra di Pochettino. Al terzo e quarto posto troviamo a pari merito Nizza e Angers. I ragazzi di Galtier superano per 2-1 il Brest, che resta così relegato nei bassifondi della ...