Guido Fienga si dimette da ad della Roma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Novità in casa Roma: Guido Fienga ha rassegnato le sue dimissioni da amministratore delegato giallorosso. Si attende l'ufficialità del club. Fienga era Ceo giallorosso dal novembre 2019, nominato dalla proprietà di James Pallotta di cui era uomo di fiducia, dopo essere entrato nel club capitolino nel 2013.

