Grande Fratello VIP 6, Manuel Bortuzzo in piedi fa una sorpresa ai vipponi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che Manuel Bortuzzo sia ben voluto da tutta la casa del Grande Fratello VIP è fuori dubbio, così come è più che ben voluto da Lulù Selassiè che è particolarmente vicina all'atleta, nonostante qualche gelosia di troppo a mettere ombre sul rapporto che i due stanno vivendo. Ebbene Manuel nella mattina di oggi ha voluto sorprendere ancora una volta tutti. Grande Fratello Vip 6, i genitori di Manuel Bortuzzo approvano la simpatia tra il figlio e Lulù Selassié Aiutato da Alex Belli e Aldo Montano, il ragazzo decide di mettere da parte la sedia a rotelle per usare dei tutori che gli consentono di stare in piedi. Nessuno in casa sa della decisione di Bortuzzo, molti dei VIP sono ancora a letto, ma poco ...

