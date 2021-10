Foschi: “Galliani non è un direttore sportivo. E’ stato fortunato in passato” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo, non le ha mandate di certo a dire ad Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Rino, exdel Palermo, non le ha mandate di certo a dire ad Adriano, ex amministratore delegato del Milan

Advertising

MarSte92__ : RT @PianetaMilan: #Foschi: “#Galliani non è un direttore sportivo. E’ stato fortunato in passato” - PianetaMilan : #Foschi: “#Galliani non è un direttore sportivo. E’ stato fortunato in passato” - psb_original : Foschi: 'Galliani? Un geometra fortunato, non c'entra nulla con il ruolo di direttore sportivo' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Foschi Galliani Foschi: “Galliani non è un direttore sportivo. E’ stato fortunato in passato” Pianeta Milan Foschi: "Ancora innamorato di Palermo. Galliani? Un geometra fortunato" L'ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, ha parlato a margine del Palermo Football Conference al Torre Ulisse Club di Carini. Queste le.

L'ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, ha parlato a margine del Palermo Football Conference al Torre Ulisse Club di Carini. Queste le.