Festa di Roma 2021, il programma e le star. Omaggio a Ettore Scola con il restauro di C’eravamo tanto amati (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Saranno 23 i film e documentari nella Selezione Ufficiale della prossima Festa di Roma. Che ha messo nel carnet eventi speciali, incontri Ravvicinati e duelli. In programma all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 14 al 24 ottobre la rassegna cinematografica della capitale è stata presentata oggi dal dirEttore artistico Antonio Monda (alla sua settima direzione della kermesse) e dalla presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli. Le Preaperture saranno cinque, presentato un restauro, cinque omaggi, una retrospettiva di 13 titoli, sette Film della nostra vita, dieci Eventi per il sociale e per l’ambiente e altri eventi della Festa. Ad aprire la maniFestazione capitolina sarà il film The eyes of Tammy Faye, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Saranno 23 i film e documentari nella Selezione Ufficiale della prossimadi. Che ha messo nel carnet eventi speciali, incontri Ravvicinati e duelli. Inall’Auditorium Parco della Musica didal 14 al 24 ottobre la rassegna cinematografica della capitale è stata presentata oggi dal dirartistico Antonio Monda (alla sua settima direzione della kermesse) e dalla presidente della Fondazione Cinema perLaura Delli Colli. Le Preaperture saranno cinque, presentato un, cinque omaggi, una retrospettiva di 13 titoli, sette Film della nostra vita, dieci Eventi per il sociale e per l’ambiente e altri eventi della. Ad aprire la manizione capitolina sarà il film The eyes of Tammy Faye, di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Studenti in festa davanti all'istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma e sull'ingresso lo striscione… - romacinemafest : #RomaFF16 | Il nuovo film Marvel Studios, #Eternals, diretto dalla regista premio Oscar® Chloé Zhao, è il film di c… - OfficialASRoma : #FestadeiNonni: l'iniziativa di #RomaCares in tre Roma Club. Nonne, nonni e nipoti all'insegna dei colori gialloro… - antoniospadaro : Le mie conversazioni con #PapaFrancesco in una serie #Netflix che mette a dialogo giovani e anziani. La presentazio… - BethDuttonisGod : RT @VisionDistrib: #Promises, il film di Amanda Sthers con @pfavino, Kelly Reilly e Jean Reno, sarà presentato in anteprima mondiale alla 1… -