Ex manager Facebook: "Il 6% dei minori danneggiato da Instagram" | Zuckerberg contro la talpa: "Insensato quello che dice" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Frances Haugen, l'ex manager 37enne di Facebook che ha gettato pesanti ombre sulle piattaforme gestite da Mark Zuckerberg con un dossier consegnato al 'Wall Street Journal', ha testimoniato davanti a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Frances Haugen, l'ex37enne diche ha gettato pesanti ombre sulle piattaforme gestite da Markcon un dossier consegnato al 'Wall Street Journal', ha testimoniato davanti a ...

Advertising

alexbarbera : Che è successo ai social di Zuckerberg? Qui la spiegazione di ?@disinformatico?. Notazione a margine: ieri sera a ?… - fattoquotidiano : Facebook, ex manager accusa: “Ha contribuito all’attacco al Congresso. I profitti sono più importanti della sicurez… - RaiNews : L'ex manager: 'So che Facebook ha risorse infinite, che potrebbe usare per distruggermi', ma 'mi sono fatta avanti… - LiberaTvTicino : L'ex manager di Facebook: 'Nessuno sa quello che succede all'interno' - oceanerazzurro : RT @crlggg: L’ex manager di Facebook in Senato: «Vi prego intervenite, è come per il fumo o gli oppiodi» -