Elodie a Le Iene si toglie… i sassolini dalle scarpe

Elodie conquista il pubblico di Italia 1. E' lei la prima delle conduttrici che si alterneranno sul palco de Le Iene. La cantante si è mostrata spumeggiante e volitiva come sempre. E smessa la "divisa" con cravattino ha stupito con un look infuocato, dalla testa ai piedi. Non sono state probabilmente scelte a caso le scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. "Voglio parlare con le mie amiche" Non solo musica per questa artista 31enne, che parla al cuore degli italiani. Tra un servizio e l'altro, ecco una Elodie che mostra leggerezza e maturità. Sguardo magnetico e parole toccanti. Il suo monologo, legato al caso di Dayane Mello, coglie nel segno: le donne hanno il diritto di dire no fino all'ultimo. "Non dobbiamo sentirci in colpa. Possiamo dire 'non mi va più, sono stanca'. Non dobbiamo ...

