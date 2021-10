Elezioni 2021, la fama non basta: dall’ex miss Italia al ciclista Bugno e anche Pippo Franco. I bocciati alle urne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In fondo le Elezioni non sono sempre un reality. E così accanto ad alcuni risultati top le amministrative – che hanno visto la vittoria al primo turno dei tre sindaci di centrosinistra a Milano, Napoli e Bologna – hanno registrato anche diversi flop. A Milano si è fermato a 135 consensi l’ex ciclista Gianni Bugno, candidato in una delle otto liste a sostegno di Beppe Sala (riconfermato) cioè ‘I riformisti lavoriamo per Milano con Sala’. Fuori dal consiglio comunale anche Gianluigi Paragone, candidato sindaco a Milano di Italexit. A Torino, Stefano Righi del duo Righeira, gruppo che ha scritto canzoni celebri negli anni ’80 come Vamos a la playa e L’estate sta finendo, si è fermato ad 8 voti, ma è stato comunque il più scelto nel Partito comunista. E non è riuscito a entrare in Consiglio comunale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In fondo lenon sono sempre un reality. E così accanto ad alcuni risultati top le amministrative – che hanno visto la vittoria al primo turno dei tre sindaci di centrosinistra a Milano, Napoli e Bologna – hanno registratodiversi flop. A Milano si è fermato a 135 consensi l’exGianni, candidato in una delle otto liste a sostegno di Beppe Sala (riconfermato) cioè ‘I riformisti lavoriamo per Milano con Sala’. Fuori dal consiglio comunaleGianluigi Paragone, candidato sindaco a Milano di Italexit. A Torino, Stefano Righi del duo Righeira, gruppo che ha scritto canzoni celebri negli anni ’80 come Vamos a la playa e L’estate sta finendo, si è fermato ad 8 voti, ma è stato comunque il più scelto nel Partito comunista. E non è riuscito a entrare in Consiglio comunale ...

