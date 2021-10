“Ed è bacio”. Luca Onestini fa sul serio, Ivana Mrazova già ‘cancellata’ (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Adesso fa davvero sul serio Luca Onestini. Certo, in tanti parlano di un semplice gioco, ma si è reso protagonista di un bacio più che passionale, che ha fatto e sta facendo sognare i suoi fan. Le immagini sono sotto gli occhi di tutti e non lasciano spazio a molte interpretazioni. Il giovane, ex di Ivana Mrazova con la quale si è lasciato recentemente, ha deciso di non nascondersi e di essere protagonista di un gesto clamoroso davanti a tutti. Ha preso la ragazza e l’ha baciata improvvisamente. La Mrazova aveva parlato così della fine della relazione con Luca Onestini: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Adesso fa davvero sul. Certo, in tanti parlano di un semplice gioco, ma si è reso protagonista di unpiù che passionale, che ha fatto e sta facendo sognare i suoi fan. Le immagini sono sotto gli occhi di tutti e non lasciano spazio a molte interpretazioni. Il giovane, ex dicon la quale si è lasciato recentemente, ha deciso di non nascondersi e di essere protagonista di un gesto clamoroso davanti a tutti. Ha preso la ragazza e l’ha baciata improvvisamente. Laaveva parlato così della fine della relazione con: “Come avete visto dal post di, la nostra storia purtroppo è finita. Penso che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti ...

