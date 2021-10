Donna uccisa ad Ardea, Fabrizio Rocchi resta in carcere: si aggrava la posizione del figlio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Donna uccisa ad Ardea – L’interrogatorio di garanzia di Fabrizio Rocchi, indagato per l’omicidio della mamma, si è svolto ieri (5 ottobre 2021) nel Tribunale di Velletri. Davanti al Giudice delle indagini preliminari Rocchi ha scelto di restare in silenzio, sotto la difesa degli avvocati M. Natale e D. Sormanti. Fabrizio Rocchi è passato, nell’arco di pochi giorni, da essere il primo sospettato – per l’omicidio della 68enne disabile di Ardea – ad essere arrestato il 2 ottobre scorso. La madre, Graziella Bartolotta, è morta per mano di qualcuno e, quel qualcuno, sembra essere proprio il figlio: per il quale la posizione si aggrava giorno dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ad– L’interrogatorio di garanzia di, indagato per l’omicidio della mamma, si è svolto ieri (5 ottobre 2021) nel Tribunale di Velletri. Davanti al Giudice delle indagini preliminariha scelto dire in silenzio, sotto la difesa degli avvocati M. Natale e D. Sormanti.è passato, nell’arco di pochi giorni, da essere il primo sospettato – per l’omicidio della 68enne disabile di– ad essere arto il 2 ottobre scorso. La madre, Graziella Bartolotta, è morta per mano di qualcuno e, quel qualcuno, sembra essere proprio il: per il quale lasigiorno dopo ...

