"Così il centrodestra deve tornare moderato e cattolico" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Perché il centrodestra, se vuole vincere, deve ritrovare il baricentro cattolico e moderato: l'intervista alla professoressa Assuntina Morresi, che ha affrontato con l'ultimo governo Berlusconi il caso Englaro

Ultime Notizie dalla rete : Così centrodestra Eletti Arzano 2021, seggi Consiglio/ Risultati Comunali: Aruta sindaco, le preferenze ... Pd assieme al M5s e liste civiche per sconfiggere il Centrodestra. 56,1% per Aruta che conquista così 15 consiglieri eletti al prossimo Consiglio Comunale: 6 seggi per Le Nuove Generazioni, 5 M5s, 3 ...

Le ragioni del crollo dell'affluenza alle urne al Nord Crollo dell'affluenza alle Comunali Si nota così che il calo subito dalla partecipazione alle ... Al contrario, il bacino originario del centrodestra ha avuto perdite più consistenti verso l'astensione ...

Elezioni Milano, analisi voti partiti: trionfo del Pd, centrodestra mai così basso MilanoToday ... Pd assieme al M5s e liste civiche per sconfiggere il. 56,1% per Aruta che conquista15 consiglieri eletti al prossimo Consiglio Comunale: 6 seggi per Le Nuove Generazioni, 5 M5s, 3 ...Crollo dell'affluenza alle Comunali Si notache il calo subito dalla partecipazione alle ... Al contrario, il bacino originario delha avuto perdite più consistenti verso l'astensione ...