Coronavirus, 39 decessi e 3.235 nuovi positivi: il tasso di positività è dell’1,1% (+0,3%) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il bollettino del 6 ottobre 2021 I dati di oggi 6 ottobre 2021 Oggi 6 ottobre 2021 sono 3.235 i casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 2.466 di ieri e i 1.612 del giorno prima. Così il numero di contagiati sale a 4.689.341, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39 morti contro i 50 di ieri e i 37 del giorno prima. Il numero totale di decessi, dall’inizio del monitoraggio, sale a 131.157. Le persone attualmente positive sono 88.247 (ieri 90.299). La situazione negli ospedali Negli ospedali italiani sono state ricoverate 2.872 persone (ieri 2.968, -96) mentre in terapia intensiva ci sono ancora 415 pazienti (ieri 433, -18). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 24, ieri 18, il giorno prima 22. In isolamento domiciliare ci sono 84.960 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il bollettino del 6 ottobre 2021 I dati di oggi 6 ottobre 2021 Oggi 6 ottobre 2021 sono 3.235 i casi diin tutta Italia contro i 2.466 di ieri e i 1.612 del giorno prima. Così il numero di contagiati sale a 4.689.341, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39 morti contro i 50 di ieri e i 37 del giorno prima. Il numero totale di, dall’inizio del monitoraggio, sale a 131.157. Le persone attualmente positive sono 88.247 (ieri 90.299). La situazione negli ospedali Negli ospedali italiani sono state ricoverate 2.872 persone (ieri 2.968, -96) mentre in terapia intensiva ci sono ancora 415 pazienti (ieri 433, -18). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 24, ieri 18, il giorno prima 22. In isolamento domiciliare ci sono 84.960 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ??? #Coronavirus: dal bollettino @ApssTn di mercoledì 6 ottobre 2021 ?? Zero decessi per Covid-19 in #Trentino ?? 35 nu… - ProvinciaTrento : ??? #Coronavirus: dal bollettino @ApssTn di mercoledì 6 ottobre 2021 ?? Zero decessi per Covid-19 in #Trentino ?? 35… - solops : Coronavirus COVID-19 Italia, i dati del 6 ottobre 2021: +3.235 nuovi casi, 39 decessi - happyproudpuppy : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa Casi totali: 2.972 casi in media al giorno (-2… -