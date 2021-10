Cate Blanchett diretta da Pedro Almodóvar in A Manual for Cleaning Women (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pedro Almodóvar sta per realizzare il suo sogno adattando per il grande schermo i racconti di A Manual for Cleaning Women di Lucia Berlin, nel cast la star australiana Cate Blanchett. Mentre Pedro Almodovar è ospite del New York Film Festival con il suo Madres paralelas, arriva la notizia del suo nuovo progetto, A Manual for Cleaning Women, che vedrà protagonista la star australiana Cate Blanchett. Dopo essersi cimentato con la lingua inglese nel cortometraggio The Human Voice, interpretato da Tilda Swinton, Almodovar sembra aver preso confidenza con l'idioma tanto da decidere di realizzare un film intero che adatterà i racconti di Lucia Berlin contenuti nella raccolta ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021)sta per realizzare il suo sogno adattando per il grande schermo i racconti di Afordi Lucia Berlin, nel cast la star australiana. MentreAlmodovar è ospite del New York Film Festival con il suo Madres paralelas, arriva la notizia del suo nuovo progetto, Afor, che vedrà protagonista la star australiana. Dopo essersi cimentato con la lingua inglese nel cortometraggio The Human Voice, interpretato da Tilda Swinton, Almodovar sembra aver preso confidenza con l'idioma tanto da decidere di realizzare un film intero che adatterà i racconti di Lucia Berlin contenuti nella raccolta ...

Advertising

wheresmycarol : RT @bbblanchett: Cate Blanchett for IWC Portofino in 2014 - flavieraendgame : RT @Flaviera5: Patricia Rivadeneira & Cate Blanchett ??? #PatriciaRivadeneira #CateBlanchett - debbixocean : @crocinoo NO CROCINO LA PERSONALITÀ DI NICOLE E CATE BLANCHETT - luaradd : RT @acervomaa: cate blanchett vivendo intensamente o papel de bob dylan - emilydeluca81 : RT @zizzo_zizzo: #diseredato/+T Dorate sedi ???? Elisabetta ?? Vittoria?? Ti rivota ???? Rieletto ?????????????? Senato ???? Se nato ???? Erediterà ???… -