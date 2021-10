Tasse sulla casa | riforma Irpef | aliquote Iva e nuovo catasto dal 2026 | la bozza e le misure

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nelladel disegno di legge delega, in 10 articoli, lafiscale: addio alle addizionali, arriva la «sovraimposta». Previsto anche il graduale superamento dell’Irap e la razionalizzazione dell’Iva. Ilci sarà, ma non per il calcolo delle

Advertising

EnricoLetta : La nostra principale idea sulla riforma fiscale? La riduzione delle tasse deve partire da chi le tasse le ha sempre… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “No a ogni misura che porti ad un aumento, anche indiretto, delle tasse sulla casa. Dobbiamo rispe… - NicolaPorro : ?? Le tasse sulla casa, le bestie moraliste contro #Morisi e l'inganno della #Raggi. Questo e altro nella… - anto_galli4 : RT @dantegiumanini: Draghi vuole aumentare le tasse sulla casa del 49 %%con la riforma del catasto Mi spiegate dove hanno estrapolato ques… - Corradone69 : RT @fuoridalcorotv: Tasse, @matteosalvinimi: 'No a stangate sulla casa' #Fuoridalcoro -

Ultime Notizie dalla rete : Tasse sulla

... ma Orlando smentisce tale tesi: 'Abbiamo avuto il documentolegge delega questa mattina, ma ... Trappola di Draghi al Pd: sarà ancora una volta il partito delleMa c'è la possibilità ...A fronte diche non diminuiscono, la buona notizia è che non aumenteranno quellecasa. Parola di Mario Draghi: le nuove regole del catasto serviranno a scovare gli immobili fantasma e ad ...Intervista di Enrico Letta , segretario Pd, a Dimartedì , il programma di Giovanni Floris in onda su La7 nella puntata di martedì 5 ...Salvini ha invitato i ministri leghisti a disertare il Consiglio dei ministri: “la riforma può implicare un aumento medio del 40% della casa” “Noi siamo entrati al Governo per tagliare le tasse, non p ...